«Проще купить»: за незаконно вырубленную елку казахстанцев оштрафуют на 60 тысяч тенге

По данным SOZmedia, лесничества ВКО охватывают лесной фонд площадью более 3,5 миллиона гектаров. Это делает его ключевым природным богатством региона. Для эффективной охраны задействованы как наземные, так и воздушные средства наблюдения. Патрулирование идет круглосуточно, особенно в зонах, где риск незаконной вырубки традиционно повышен в зимний период.