«Проще купить»: за незаконно вырубленную елку казахстанцев оштрафуют на 60 тысяч тенге

В Восточно-Казахстанской области идет работа по защите хвойных массивов в предновогодний период. В таежных районах региона стоят блокпосты, а лесничие ежедневно патрулируют свои территории, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным SOZmedia, лесничества ВКО охватывают лесной фонд площадью более 3,5 миллиона гектаров. Это делает его ключевым природным богатством региона. Для эффективной охраны задействованы как наземные, так и воздушные средства наблюдения. Патрулирование идет круглосуточно, особенно в зонах, где риск незаконной вырубки традиционно повышен в зимний период.

Значительная часть таежных территорий труднодоступна для обычного транспорта, поэтому лесничие активно используют снегоходы. Это позволяет оперативно реагировать на сигналы и быстро добираться до удаленных участков.

Дополнительный уровень контроля обеспечивают беспилотные летательные аппараты. С их помощью инспекторы отслеживают ситуацию с воздуха, фиксируют подозрительные перемещения техники и выявляют следы возможных правонарушений.

На выездных и лесовозных маршрутах работают блокпосты, где инспекторы проверяют документы, сопроводительные накладные и грузовые отсеки автомобилей. Такой подход позволяет своевременно пресекать попытки вывоза незаконно заготовленной древесины.

УПРиРП ВКО сообщает, что меры по охране лесных массивов будут продолжены. В учреждении напомнили, за незаконную вырубку хвойного дерева взимается компенсация в размере 58 980 тенге (15 МРП) за одно дерево.