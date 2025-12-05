Юрист объяснил, сколько денег можно снимать в банкоматах

Ранее аналитик предположил, что ключевая ставка Центробанка России составит 15% в 2026 году. Он утверждает, что ЦБ будет постепенно снижать ставку примерно на 50 базисных пунктов в квартал, к концу 2026 года ожидается ставка около 14%. Инфляция, по прогнозу, снизится до 6,2% к концу следующего года. В худшем случае при продолжающейся высокой инфляции около 6%, ставка может не снизиться, а даже повыситься до 16−18% с возможностью дальнейшего роста до 20%.