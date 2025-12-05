Жителям Магадана посоветовали не водить детей в школу из-за метели

«По данным метеорологов, в Магадане прогнозируют ухудшение погодных условий. В целях обеспечения безопасности детей, посещение школьных занятий для учащихся 1−8 классов (вторая смена) остаётся на усмотрение родителей. Прошу вас внимательно оценить погодные условия в момент отправки ребёнка в школу. Если вы считаете, что дорога может быть небезопасной — оставьте ребёнка дома. В этом случае, пожалуйста, проинформируйте классного руководителя о принятом решении. Безопасность наших детей — превыше всего. Давайте вместе сделаем всё возможное, чтобы избежать рисков в непогоду», — написала Поликанова в своем Telegram-канале.