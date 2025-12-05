КнАГУ зажег молодежь Комсомольска грантовыми инициативами

Комсомольский-на-Амуре государственный университет успешно реализовал проект «Время выбрало нас: КнАГУ в фокусе молодежной политики», поддержанный грантом «Росмолодёжь. Гранты», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Программа вошла в рамки президентского нацпроекта «Молодёжь и дети» и была направлена на развитие патриотизма, научно-технического творчества и профессионального роста молодежи.
В проекте приняли участие более 950 человек — студенты, школьники, студенческие семьи, педагоги и молодые преподаватели вузов. На грантовые средства университет реализовал четыре инициативы. Воспитательно-патриотическое мероприятие «Диалог с Героем» позволило обсудить с ветеранами Афганистана и участников спецопераций темы патриотизма и служения Отечеству.
Фестиваль «Яблоко от яблони» включил конкурс научных работ, дебаты, тренинги по бесконфликтному общению и просветительскую акцию, завершившийся выпуском сборника научных материалов о семье. Образовательный марафон «Промышленная гонка» познакомил 100 студентов с промышленным оборудованием и робототехникой на мастер-классах.
Фестиваль технического творчества «НебоМоре» собрал более 200 участников, которые соревновались в сборке радиоуправляемых моделей кораблей и запуске планеров на дальность полёта, развивая инженерные навыки и командную работу.