КнАГУ зажег молодежь Комсомольска грантовыми инициативами

В проекте приняли участие более 950 человек — студенты, школьники, студенческие семьи, педагоги и молодые преподаватели вузов. На грантовые средства университет реализовал четыре инициативы. Воспитательно-патриотическое мероприятие «Диалог с Героем» позволило обсудить с ветеранами Афганистана и участников спецопераций темы патриотизма и служения Отечеству.