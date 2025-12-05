Ричмонд
Хабаровчане любят путешествовать со своими домашними животными

В ноябре Россельхознадзор оформил 20 ветеринарных сертификатов на животных-компаньонов.

Источник: AmurMedia

Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в Международном аэропорту Хабаровск с 1 по 30 ноября оформлены ветеринарные сертификаты на вывоз 20 домашних питомцев за рубеж, сообщает пресс-служба ведомства.

«В частности, ветеринарные сертификаты были оформлены на вывоз 12 собак и 8 кошек», — говорится в сообщении.

Домашние питомцы выехали с владельцами в 6 стран. Чаще всего животные сопровождали хозяев в Таиланд (10 собак и 1 кошка), Японию (4 кошки) и Израиль (2 кошки и 1 собака). Кроме того, по 1 собаке отправились во Вьетнам и Республику Корея и 1 кошка — в Китай.

Всего с начала года с территории Хабаровского края по оформленным ветеринарным сертификатам за рубеж выехали 139 животных-компаньонов.

Кстати.

Владельцы кошек и собак могут предварительно подать заявление на оформление ветеринарного сертификата на вывоз домашних питомцев за рубеж в режиме онлайн. Заполнение такого заявления осуществляется на сайте Россельхознадзора.

Для путешествующих с животными-компаньонами на сайте Россельхознадзора размещена подробная инструкция.