Хабаровчане любят путешествовать со своими домашними животными

Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в Международном аэропорту Хабаровск с 1 по 30 ноября оформлены ветеринарные сертификаты на вывоз 20 домашних питомцев за рубеж, сообщает пресс-служба ведомства.
«В частности, ветеринарные сертификаты были оформлены на вывоз 12 собак и 8 кошек», — говорится в сообщении.
Домашние питомцы выехали с владельцами в 6 стран. Чаще всего животные сопровождали хозяев в Таиланд (10 собак и 1 кошка), Японию (4 кошки) и Израиль (2 кошки и 1 собака). Кроме того, по 1 собаке отправились во Вьетнам и Республику Корея и 1 кошка — в Китай.
Всего с начала года с территории Хабаровского края по оформленным ветеринарным сертификатам за рубеж выехали 139 животных-компаньонов.
Кстати.
Владельцы кошек и собак могут предварительно подать заявление на оформление ветеринарного сертификата на вывоз домашних питомцев за рубеж в режиме онлайн. Заполнение такого заявления осуществляется на сайте Россельхознадзора.
Для путешествующих с животными-компаньонами на сайте Россельхознадзора размещена подробная инструкция.