В Новосибирской области выплатили пособия на 16 тысяч новорожденных

Так, единое пособие для будущих мам и семей с невысокими доходами, где воспитываются дети до 17 лет, с января получили свыше 4 тысяч беременных женщин и 235 тысяч детей. Еще одной ключевой мерой в рамках нацпроекта «Семья» остаётся материнский капитал. С начала года в регионе было оформлено 12,8 тысячи соответствующих сертификатов.