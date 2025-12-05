В Красноярском крае осудили рыбака за вылов краснокнижного осетра

В Красноярском крае вынесен приговор по делу о незаконной добыче редкой рыбы. Дудинский районный суд признал жителя Таймыра виновным в вылове сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ. Об этом рассказали 5 декабря в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Как установил суд, летом 2025 года северянин выловил в Енисее около поселка Потапово четырех осетров с помощью рыболовной снасти. Сначала он хранил улов дома. Позже мужчина повез его на теплоходе «Валерий Чкалов» для продажи, но в дороге рыбу обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов.
Нанесенный природе ущерб составил около двух миллионов рублей. С учетом позиции прокуратуры судья назначил виновному полгода условного срока с таким же испытательным периодом. Также была конфискована моторная лодка, использованная для ловли.
Кроме того, суд обязал браконьера возместить государству причиненный ущерб. До полного исполнения решения суда арестовано имущество рыбака, включая мотоцикл, снегоход и квартиру.