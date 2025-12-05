В Красноярском крае осудили рыбака за вылов краснокнижного осетра

Как установил суд, летом 2025 года северянин выловил в Енисее около поселка Потапово четырех осетров с помощью рыболовной снасти. Сначала он хранил улов дома. Позже мужчина повез его на теплоходе «Валерий Чкалов» для продажи, но в дороге рыбу обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов.