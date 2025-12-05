Ричмонд
В Иркутске прокуратура начала проверку вокальной школы

В сети пишут, что 200 человек остались и без уроков, и без денег.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура Иркутской области начала проверку в одной из местных музыкальных школ. Поводом послужила информация в средствах массовой информации о возможном нарушении договоров с учениками. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ведомства.

— Во время проверки мы дадим правовую оценку предоставлению образовательных услуг, — уточнили в прокуратуре.

В случае подтверждения нарушений будут приняты предусмотренные законом меры. Ранее в сети появились сообщения, что около 200 учеников вокальной школы остались без занятий, при этом деньги за обучение не были возвращены.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейские в последний момент отговорили врача от перевода 3 миллионов мошенникам. Женщина не верила им, доказывая, что на самом деле они и есть аферисты.