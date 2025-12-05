В Иркутске прокуратура начала проверку вокальной школы

Прокуратура Иркутской области начала проверку в одной из местных музыкальных школ. Поводом послужила информация в средствах массовой информации о возможном нарушении договоров с учениками. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ведомства.
— Во время проверки мы дадим правовую оценку предоставлению образовательных услуг, — уточнили в прокуратуре.
В случае подтверждения нарушений будут приняты предусмотренные законом меры. Ранее в сети появились сообщения, что около 200 учеников вокальной школы остались без занятий, при этом деньги за обучение не были возвращены.
