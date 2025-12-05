The Times: Британия готова передать замороженные активы Украине

Правительство Британии готово направить восемь миллиардов фунтов стерлингов из замороженных активов Российской Федерации украинской стороне, сообщает The Times.
Британское издание ссылается на информацию, полученную от источников. Они уточнили, что данный механизм ещё не разработан.
Министр иностранных дел Британии Иветт Купер заявила о намерении использовать активы и для помощи Украине, и для «мощного сигнала РФ».
«Скоординированный план использования этих российских суверенных активов требуется, чтобы не только поддержать Украину в краткосрочной перспективе, но и донести этот мощный сигнал до России», — цитирует газета её слова.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция российской стороны на необоснованную инициативу европейских государств о предоставлении Украине «репарационного кредита» из замороженных активов Российской Федерации будет неожиданной.