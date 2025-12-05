Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Times: Британия готова передать замороженные активы Украине

По данным издания, данный механизм ещё не разработан.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Британии готово направить восемь миллиардов фунтов стерлингов из замороженных активов Российской Федерации украинской стороне, сообщает The Times.

Британское издание ссылается на информацию, полученную от источников. Они уточнили, что данный механизм ещё не разработан.

Министр иностранных дел Британии Иветт Купер заявила о намерении использовать активы и для помощи Украине, и для «мощного сигнала РФ».

«Скоординированный план использования этих российских суверенных активов требуется, чтобы не только поддержать Украину в краткосрочной перспективе, но и донести этот мощный сигнал до России», — цитирует газета её слова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция российской стороны на необоснованную инициативу европейских государств о предоставлении Украине «репарационного кредита» из замороженных активов Российской Федерации будет неожиданной.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше