Омич поймал щуку рекордного для зимней рыбалки веса и размера

Огромная иртышская хищница клюнула на карася в Большереченском районе.

Источник: Комсомольская правда

Почти полутораметровая хищница весов 9,3 килограмма попалась рыбаку в Большереченском районе. Омич сообщил, что щука рекордного веса и размера клюнула на карася.

«Зубастую вам в студию весом 9300! Большереченский район, с помощью жерлицы на карася», — сообщил омский рыбак в телеграм-канале «Рыбалка в Омске».

В подтверждение своих слов омич опубликовал фото добычи. Огромная щука едва вошла в кадр. Пост рыбака набрал рекордное количество «лайков». В комментариях омичи не скупились на похвалы и отмечали, что рыбу такого размера и веса им еще не доводилось ловить на зимнюю снасть.