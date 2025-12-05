Омич поймал щуку рекордного для зимней рыбалки веса и размера

Почти полутораметровая хищница весов 9,3 килограмма попалась рыбаку в Большереченском районе. Омич сообщил, что щука рекордного веса и размера клюнула на карася.
«Зубастую вам в студию весом 9300! Большереченский район, с помощью жерлицы на карася», — сообщил омский рыбак в телеграм-канале «Рыбалка в Омске».
В подтверждение своих слов омич опубликовал фото добычи. Огромная щука едва вошла в кадр. Пост рыбака набрал рекордное количество «лайков». В комментариях омичи не скупились на похвалы и отмечали, что рыбу такого размера и веса им еще не доводилось ловить на зимнюю снасть.