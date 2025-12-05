Москвичи увидят на Солнце пятна в виде Деда Мороза, пообещала ученый

«Если направить камеру телефона на Солнце или смотреть на него через фильтр, сквозь дымку облаков можно увидеть темные пятна, похожие на Деда Мороза на оленьей упряжке. На самом деле это гигантские солнечные пятна. На видимую сторону солнечного диска несколько дней назад вышел комплекс из трех тесно расположенных активных областей: 4294, 4296 и 4298. Размер самых крупных из них превышает диаметр Земли в несколько раз», — сказала Кравченко.