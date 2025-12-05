В Иркутской области перевыполнили план по строительству жилья

Иркутская область перевыполнила годовой план по вводу жилья за 10 месяцев 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Объем жилищного строительства в Иркутской области по итогам января-октября 2025 года составил 1 625 тыс. кв. метров. Этот показатель уже на 107% превысил целевой ориентир, установленный для региона Министерством строительства и ЖКХ России в рамках федерального проекта «Жилье» (1 520 тыс. кв. м).
По абсолютному объему введенного жилья Приангарье занимает второе место в Сибирском федеральном округе, уступая только Новосибирской области. Внутри региона лидером строительства стал Иркутский муниципальный округ, за которым следуют город Иркутск и Шелеховский район.
«Хорошие темпы строительства жилья свидетельствуют о том, что территория развивается и остается привлекательной в качестве места жительства. Отмечу, что показатель Минстроя России мы перевыполняем не в первый раз и приложим все усилия, чтобы сохранить эту тенденцию», — прокомментировал первый заместитель министра строительства области Алексей Изотов.
На фоне текущих успехов регион уже смотрит в будущее. На 2026 год целевой показатель установлен в размере 1 596 тыс. кв. метров. Для сравнения, в 2024 году в области было введено 1 605,2 тыс. кв. метров жилья, что составило 127,5% от плана.
Параллельно в регионе продолжается работа по улучшению жилищных условий. Утвержден план второго этапа новой программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. На расселение почти 3 тысяч человек из более чем 46 тыс. кв. метров аварийного фонда в 2026—2027 годах муниципалитетам будет направлено 6,4 млрд рублей.
Ранее сообщалось о том, что Иркутская область вошла в топ регионов с самой дорогой вторичной недвижимостью.