Прокуратура Приморья добилась возврата части порта Славянки государству

Летом 2023 года прокурор края направил в краевой Арбитражный суд иск с требованием признать отсутствие права собственности АО «Международный морской перегрузочный терминал» на указанный земельный участок и закрепить право собственности на него за Российской Федерацией. И вот теперь суд, рассмотрев доводы стороны обвинения и иные материалы дела, согласился с позицией прокурора и удовлетворил заявленные требования в полном объёме.