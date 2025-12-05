Прокуратура Приморья добилась возврата части порта Славянки государству

Арбитражный суд Приморского края по иску краевой прокуратуры признал недействительной приватизацию земельного участка на берегу Славянского залива в границах морского порта Посьет в центре Славянки и постановил изъять его у АО «Международный морской перегрузочный терминал» в пользу Российской Федерации.
Участок с причальной стенкой ранее перешёл в частные руки через сделку администрации Славянского городского поселения с Еленой Текиевой и последующую перепродажу акционерному обществу. Об итогах рассмотрения дела сообщила прокуратура Приморского края.
По данным арбитражного дела, 24 мая 2022 года администрация Славянского городского поселения Хасанского района продала Елене Владимировне Текиевой земельный участок площадью 1133 квадратных метра. Летом того же года этот участок был отчуждён в пользу АО «Международный морской перегрузочный терминал» вместе с объектом капстроительства — причальной стенкой. Земля расположена на береговой линии Славянского залива рядом со Славянским судоремонтным заводом.
В материалах указано, что до 2021 года ПАО «Славянский СРЗ» оставалось единственным владельцем акций АО «Международный морской перегрузочный терминал», а действующий директор «ММПТ» Андрей Якимчук ранее возглавлял судоремонтный завод. Владельцем ПАО «Славянский СРЗ» значится депутат Заксобрания края Джамбулат Текиев, супруг Елены Текиевой, привлечённой к участию в деле в качестве третьего лица наряду с бывшим главой поселения Максимом Бренчаговым, уже осуждённым по делу о превышении должностных полномочий.
Прокуратура Приморского края при проверке законности предоставления спорного участка в собственность указала, что он относится к территории морского порта Посьет и является федеральной собственностью. Администрация поселения заключила договоры купли-продажи без уведомления и согласия уполномоченного органа, чем допустила ничтожную сделку в пользу коммерческих структур.
Летом 2023 года прокурор края направил в краевой Арбитражный суд иск с требованием признать отсутствие права собственности АО «Международный морской перегрузочный терминал» на указанный земельный участок и закрепить право собственности на него за Российской Федерацией. И вот теперь суд, рассмотрев доводы стороны обвинения и иные материалы дела, согласился с позицией прокурора и удовлетворил заявленные требования в полном объёме.
Принятое решение ещё не вступило в законную силу, то есть может быть обжаловано.