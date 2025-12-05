Омский робототехник вошел в тройку лучших специалистов России

Омич Илья Намятов занял второе место в конкурсном отборе лучших специалистов рабочих профессий России. Мужчине 23 года, он трудится наладчиком контрольно-измерительных приборов и автоматики в акционерного общества «Центральное конструкторское бюро автоматики». Второе место омскому специалисту присуждено в федеральном конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по мехатронике и робототехнике».