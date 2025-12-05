Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 декабря

У Рыб усилится наблюдательность и интуиция, но день потребует конкретных действий. Нужно работать по шагам, фиксировать результаты и использовать интуицию там, где она действительно нужна. Вечером лучше разобрать накопившиеся задачи и подготовить план на завтра — день станет управляемым и динамичным. Немного игры или легкого юмора разбавят этот процесс, передает Aif.ru.