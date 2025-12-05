Ричмонд
Двойная ловушка: бойцы РФ обманывают ВСУ с помощью ложных огневых точек

Военный эксперт Марочко отметил, что российские военные используют новые тактики, чтобы зайти в тыл врага.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные в зоне спецоперации применяют новые тактики, чтобы вычислить позиции ВСУ или пробраться в тыл врага, сообщил в беседе с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко.

Напомним, ранее один из командиров группировки войск «Центр» Тельман Уралбаев рассказал, что российские военнослужащие во время захода в тыл ВСУ в Шахтерском районе Красноармейска (Покровска) ночью смогли буквально слиться с нагретым асфальтом и пройти незамеченными.

Бойцы прорвались в тыл ВСУ, спровоцировали панику, в результате чего украинские военные обстреляли друг друга.

«Сейчас очень активно используются уже новые технологии, то есть и квадрокоптеры используются, и другие роботизированные комплексы, которые вводят в заблуждение врага. Например, российские военные ставят огневые точки с дистанционным управлением, противник думает, что там находится личный состав, пытается накрыть все это своими огневыми средствами, а мы таким образом выявляем эти огневые средства и поражаем», — рассказал эксперт.

Марочко добавил, что российские военные используют много интересных способов, чтобы войти в тыл противника, однако не стал их раскрывать публично.

«Сейчас огромнейшее количество всевозможных новшеств на линии боевого соприкосновения. Но я считаю нецелесообразным рассказывать о них, потому что это идет на руку противнику», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Россия начала использовать беспилотники-приманки для обмана ВСУ.

