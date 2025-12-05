Ни квартиры, ни денег: опасен ли «эффект Долиной» для казахстанцев, рассказал эсперт

О том, что такое «эффект Долины», казахстанцы узнают в основном из социальных сетей и новостей, связанных с российским рынком жилья. Если кратко — продавец после законно оформленной сделки по купле-продаже вторичной жилой недвижимости и получения денег подает иск в суд с жалобой на то, что действовал под влиянием мошенников и отдал им вырученные средства. Поэтому он требует отменить сделку и оставить себе жилье, а суд удовлетворяет требование. При этом деньги покупателю не возвращаются — ему сообщают, что сумму нужно взыскивать с мошенников, а не с продавца. Однако тревожность за собственные деньги не оставляет казахстанцев.