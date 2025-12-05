Ни квартиры, ни денег: опасен ли «эффект Долиной» для казахстанцев, рассказал эсперт

О том, что такое «эффект Долины», казахстанцы узнают в основном из социальных сетей и новостей, связанных с российским рынком жилья. Если кратко — продавец после законно оформленной сделки по купле-продаже вторичной жилой недвижимости и получения денег подает иск в суд с жалобой на то, что действовал под влиянием мошенников и отдал им вырученные средства. Поэтому он требует отменить сделку и оставить себе жилье, а суд удовлетворяет требование. При этом деньги покупателю не возвращаются — ему сообщают, что сумму нужно взыскивать с мошенников, а не с продавца. Однако тревожность за собственные деньги не оставляет казахстанцев.
Чтобы узнать, может ли угроза быть реальной на отечественном рынке жилья, редакция NUR.KZ обратилась за комментариями к Данияру Куленбаеву, директору агентства недвижимости «Баспана». Согласно мнению эксперта, на рынке Казахстана применение подобных схем маловероятно. И хоть попытки провести нечто подобное вполне возможны, их успешность будет крайне низкой — причина кроется в разных судебных практиках и подходах.
«В случае с Долиной суд почему-то, по каким-то неизвестным причинам, не применил правила о двусторонней реституции — это возвращение сторон в первоначальное состояние. То есть суд — как первая, так и апелляционная инстанция — постановил вернуть Долиной квартиру. Но при этом и покупателю должна была быть возвращена та денежная сумма, которую она выплатила. Но подобного не произошло — деньги покупателю не вернули», — отмечает Данияр Куленбаев.
Согласно его мнению, такое решение суда может быть связано с медийностью певицы и использованием административного ресурса. Также есть теории о том, что массовость подобной схемы в России связана с лоббированием со стороны застройщиков, которые желают, чтобы покупали меньше «вторички» и больше новостроек.
«И поскольку суды региональные ориентируются на суды более вышестоящие — Московский суд по статусу чуть-чуть повыше, чем остальные суды, хотя в России прецедентное право запрещено (запрещено использовать прецеденты, за исключением решений Верховного суда) — просто остальные суды стали выносить решения по такой же самой схеме. Но для Казахстана такой контекст маловероятен. У нас другая система, у нас другая страна», — считает эксперт.
Как сообщает Данияр Куленбаев, на рынке жилья он встречал только одно схожее сообщение, которое появилось в соцсети Threads. «Был пост, где женщина написала сообщение, что вот, ее родственница столкнулась с подобной схемой: бабушка, которая продала квартиру ее родственнице, отказывается съезжать и говорит, что деньги передала мошенникам, и делайте, что хотите. Но чем дело закончилось, где оно рассматривается, в каком суде или в каком городе — неизвестно», — отмечает эксперт.
Эксперт рекомендует казахстанцам принять несколько правил безопасности при покупке жилья. Например, он рекомендует обратиться к услугам проверенных риелторов, и не одного специалиста, а сразу нескольких: представляющих интересы продавца и покупателя по отдельности, а также тех, которые будут выступать в суде в качестве свидетелей. Третья сторона сможет подтвердить, что хозяин квартиры действительно имел намерение продать жилье именно за такую цену и самостоятельно действительно согласовывал условия — например, снижение цены на 2−3 млн тенге от рыночной.
«Почему я обращаю внимание на снижение цены? Потому что в деле Долиной одним из якобы доказательств того, что она была “не в себе”, стало то, что квартира продавалась ниже рыночной стоимости. Так вот, если хозяин сам согласовывал в переписке с риелтором снижение цены, то это должно сыграть роль при разбирательствах. Также сделка купли-продажи тоже обязательно должна быть нотариальной — есть некоторые люди, которые экономят и оформляют такие сделки без нотариуса, но здесь лучше подстраховаться», — отмечает эксперт.
В результате наличие подробной переписки даже с голосовыми сообщениями между риелтором с продавцом, а также между продавцом и покупателем, могут указать, что хозяин действительно был адекватен на момент сделки, когда велись переговоры.