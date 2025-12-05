Ричмонд
В Прибайкальском нацпарке могут появиться новые кемпинги и обустроенные пляжи

Реализовать такие проекты могут предприниматели и компании.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Новые кемпинги, обустроенные пляжные зоны и пункты питания могут появиться в Прибайкальском национальном парке. Об этом сообщила заместитель директора «Заповедного Прибайкалья» Екатерина Сливина на международном туристическом форуме в Иркутске.

Она пояснила, что реализовать такие проекты могут предприниматели и компании, готовые обеспечить комфорт для туристов и сохранить природу Байкала.

— Основной документ для планирования — это разрабатываемый план рекреационной деятельности. Он определяет участки для новых объектов, чтобы равномерно распределить поток путешественников, — отметила Сливина.

Работа ведется на основе соглашения с учреждением, так как земля в парке не передается в собственность. Сейчас также уточняется методика расчета допустимой нагрузки для каждой территории. «Заповедное Прибайкалье» консультирует всех заинтересованных инвесторов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Иркутском авиазаводе собирают крыло для МС-21.