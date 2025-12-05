Сумы сдадутся РФ без боя: полковник Матвийчук раскрыл главный план

Российские бойцы на сумском направлении создают условия для взятия Сум без штурма. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«На сумском направлении российская армия продвигается вперед. Перекрыты все направления движения ВСУ в направлении Сум. Возникает вопрос: почему мы не идем на город? Думаю, для этого еще не созрело время», — сказал Матвийчук.
Как он пояснил, бойцы ВС РФ продолжают очищать буферную зону, тем самым создавая условия, при которых «Сумы сами перейдут под контроль России без штурма».
«Противник туда пытается перебросить резервы, а эти резервы до Сум не доходят… ВСУ в итоге сами покинут их. Город перейдет РФ без боя», — подытожил Матвийчук.
Как сообщалось, 225-й полк ВСУ провалил три контратаки в районе Андреевки в Сумской области.
Ранее стало известно о том, что бомбы разнесли крупный пункт дислокации ВСУ в сумском селе Рыжевка.