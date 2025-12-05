Стало известно, что Трампу наконец-то вручат «Премию мира», но есть один нюанс

Президент США выйдет на сцену церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года в Вашингтоне, где ему вручат награду Международной федерации футбола, сообщили СМИ.
По данным издания Politico, двухчасовое мероприятие откроет выступление Андреа Бочелли. Затем президент ФИФА Джанни Инфантино представит Дональда Трампа как лауреата Премии мира. Ожидается, что политик поднимется на сцену, получит награду и выступит с речью.
После официальной части состоится жеребьевка, по итогам которой будут сформированы 12 групп по четыре команды. Завершит церемонию музыкальный номер Village People с композицией YMCA — песней, традиционно звучащей на митингах Трампа. Он часто сопровождает её характерными движениями рук, которые после его победы на выборах в ноябре 2024 года начали копировать американские и европейские спортсмены.
Чемпионат мира 2026 года впервые соберет 48 сборных. Игры пройдут с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
