Стало известно, что Трампу наконец-то вручат «Премию мира», но есть один нюанс

После официальной части состоится жеребьевка, по итогам которой будут сформированы 12 групп по четыре команды. Завершит церемонию музыкальный номер Village People с композицией YMCA — песней, традиционно звучащей на митингах Трампа. Он часто сопровождает её характерными движениями рук, которые после его победы на выборах в ноябре 2024 года начали копировать американские и европейские спортсмены.