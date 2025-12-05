Россияне массово устанавливают самозапрет на кредиты

Однако, с другой стороны, число желающих снять ограничение стало уменьшаться. В ноябре через МФЦ услугу снятия самозапрета воспользовались 74,4 тысячи раз — на 1,4% меньше, чем в октябре. А через портал «Госуслуги» было снято 106,5 тысячи процедур, что на 1,2% ниже предыдущего месяца.