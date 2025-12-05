Россияне массово устанавливают самозапрет на кредиты

Согласно данным Национального бюро кредитных историй, это на 16,8% больше по сравнению с октябрем, когда было зафиксировано 1,35 миллиона таких операций, сообщает ИА DEITA.RU.
Однако, с другой стороны, число желающих снять ограничение стало уменьшаться. В ноябре через МФЦ услугу снятия самозапрета воспользовались 74,4 тысячи раз — на 1,4% меньше, чем в октябре. А через портал «Госуслуги» было снято 106,5 тысячи процедур, что на 1,2% ниже предыдущего месяца.
Закон о самозапретах на заключение потребительских кредитных договоров начал действовать с 1 марта 2025 года. С этого момента любой желающий смог воспользоваться сервисом по установке или снятию ограничения через портал «Госуслуги». Начиная с 1 сентября 2025-го, процедура стала доступной также через МФЦ.
Общая численность граждан России с действующим самозапретом на привлечение кредитов по итогам ноября составила 16,17 миллиона человек. За это же время около 876,1 тысячи человек решили снять свой самозапрет после его установки в период с марта по ноябрь 2025 года.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что расширение способов установки самозапрета за счет МФЦ повышает защиту граждан от потенциальных мошеннических действий. Возможность установить его через этот канал, которая стала доступна в сентябре, продолжает набирать популярность.
При этом стоит учитывать, что для снятия самозапрета через МФЦ важно простота идентификации личности, поскольку не все россияне обладают необходимыми навыками для получения усиленной квалифицированной электронной подписи для таких операций онлайн.