Короткое замыкание стало причиной двух крупных пожаров в Красноярском крае

В Красноярском крае потушили десять пожаров за сутки. В одном из них погиб мужчина.
4 декабря его тело обнаружили в горящем двухквартирном доме в поселке Майский Идринско-Краснотуранского округа. К приезду пожарных огонь успел охватить 88 квадратных метров деревянного жилища. С возгоранием удалось справиться десяти пожарным. Предварительной причиной трагедии специалисты назвали нарушение правил безопасности при топки печи.
В этот же день из-за короткого замыкания проводки вспыхнул магазин хозтоваров в Балахте. Его удалось быстро потушить. Здание получило повреждения на площади 20 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших. По версии дознавателей, инцидент произошел из-за короткого замыкания электропроводки.
Ночью 5 декабря загорелась ветклиника в поселке Березовка. Пламя охватило 540 квадратных метров, включая кровлю здания. С огнем боролись 25 пожарных с помощью семи единиц техники. В здании погибли восемь собак. Люди не пострадали. Предварительно, причиной случившегося также стало короткое замыкание электропроводки.