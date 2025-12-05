Короткое замыкание стало причиной двух крупных пожаров в Красноярском крае

В этот же день из-за короткого замыкания проводки вспыхнул магазин хозтоваров в Балахте. Его удалось быстро потушить. Здание получило повреждения на площади 20 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших. По версии дознавателей, инцидент произошел из-за короткого замыкания электропроводки.