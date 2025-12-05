Ричмонд
Красноярский край вновь присоединится к акции по сбору макулатуры «БумБатл»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 1 декабря в Красноярском крае вновь стартовала Всероссийская экологическая акция по сбору макулатуры «БумБатл».

Источник: НИА Красноярск

Присоединиться к ней может любой желающий. Для этого нужно выбрать форму участия — индивидуальную или командную от организации.

В крае работает более 40 пунктов приема макулатуры в школах, колледжах, вузах, госучреждениях и на других площадках. Выбрать ближайший можно с помощью карты на сайте мероприятия бумбатл.рф.

Там же доступен рейтинг регионов, отражающий прогресс каждого субъекта страны.

Итоги командного и регионального зачетов подведут в марте следующего года.

В министерстве экологии Красноярского края напоминают, Всероссийская акция «БумБатл» проходит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» под эгидой Всероссийского экологического сообщества «Экосистема». Жители региона традиционно активно участвуют в «БумБатле». Весной этого года жителями Красноярья было собрано около 60 тонн бумаги.