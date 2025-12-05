Лучшие аграрии края получили автомобили

Открывая праздник, от лица губернатора Михаила Котюкова, он поздравил тружеников агропромышленного комплекса с успешным завершением сезона и отметил, что краевые аграрии в очередной раз подтвердили свой профессионализм и обеспечили регион зерном. «Вклад Красноярского края в общероссийский результат значителен. Важно его удержать и нарастить. Речь не только об увеличении объёма производства сельхозпродукции, но и о повышении экспортного потенциала, обеспечении технологического лидерства отрасли. Для этого нужно продолжать решать кадровые вопросы, работать с наукой, развивать глубокую переработку», — подчеркнул председатель Правительства региона.