Лучшие аграрии края получили автомобили

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Председатель Правительства Красноярского края Сергей Верещагин на открытии «Дня урожая» в Красноярске вручил лучшим работникам отрасли знаки отличия и ключи от автомобилей.

Источник: НИА Красноярск

Открывая праздник, от лица губернатора Михаила Котюкова, он поздравил тружеников агропромышленного комплекса с успешным завершением сезона и отметил, что краевые аграрии в очередной раз подтвердили свой профессионализм и обеспечили регион зерном. «Вклад Красноярского края в общероссийский результат значителен. Важно его удержать и нарастить. Речь не только об увеличении объёма производства сельхозпродукции, но и о повышении экспортного потенциала, обеспечении технологического лидерства отрасли. Для этого нужно продолжать решать кадровые вопросы, работать с наукой, развивать глубокую переработку», — подчеркнул председатель Правительства региона.

В этом году три передовика производства удостоены краевых знаков отличия «За трудовые заслуги», 28-ми жителям региона присвоено почетное звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Красноярского края», почетную грамоту Губернатора Красноярского края получили 27 работников АПК. Ключи от новых отечественных автомобилей вручили десяти победителям трудовых соревнований.

В Красноярском крае дарить автомобили лучшим работникам сельского хозяйства стало ежегодной традицией. В трудовых соревнованиях оцениваются результаты в намолоте зерна, надое молока, заготовке зеленой массы, воспроизводстве крупного рогатого скота, мясной продуктивности в свиноводстве, а также работа фермерских хозяйств, сельхозкооперативов и предприятий.

Механизатор АО «Солгон» Николай Дубинин работает на сельхозпредприятии более 17 лет. Занят на посевной, обработке полей, кормозаготовке и уборочной. Зимой ремонтирует спецтранспорт, помогает отделениям. «Сейчас работаем на современной технике, она выносливая, меньше поломок. У нас главное — не лениться, тогда и результат будет», — рассказывает Николай Дубинин.

Краевые аграрии в этом году собрали 2 млн 600 тыс. тонн зерна. Урожайность — 33,7 центнера с гектара — уже традиционно стала максимальной в Сибири. Сохраняет лидирующие позиции Красноярский край и в производстве маслосемян рапса — намолочено 580 тыс. тонн. По этому показателю регион на втором месте в стране. Накопано во всех категориях хозяйств около 500 тыс. тонн картофеля, собрано 117 тыс. тонн овощей — по их валовому сбору у края третье место среди сибирских регионов.

Кроме того, по молочной продуктивности коров Красноярский край первый в Сибирском федеральном округе. Растут объёмы производства молока и мяса птицы, мясных полуфабрикатов, сливочного и рапсового масла, достойные результаты в производстве муки, хлебобулочных и кондитерских изделий.