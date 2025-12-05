Во Владивостоке изъяли 145 новогодних елок с незаконной уличной торговой точки

Во Владивостоке в ходе совместного рейда прокуратуры, полиции, администрации города и волонтеров пресечена незаконная уличная торговля хвойными деревьями. На тротуаре улицы Ладыгина была обнаружена и ликвидирована стихийная «елочная» точка, откуда изъяли 145 деревьев. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Проверку инициировал прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко. Вместе с представителями правоохранительных органов, городской администрации и добровольческого отряда «Тигр» он выехал на место незаконной торговли. В результате рейда была организована доследственная проверка по факту деятельности точки, не имевшей никаких разрешительных документов. Все 145 елок, выставленных на продажу, были изъяты. Кроме того, начато дело об административном правонарушении в отношении организаторов незаконной торговли.
Прокуратура отдельно обратила внимание на необходимость установить происхождение изъятых деревьев. Будет проведена проверка, чтобы выяснить, были ли эти елки заготовлены легально, по специальному разрешению, или же они являются результатом браконьерской вырубки в лесах Приморского края. Такие рейды традиционно усиливаются в предновогодний период, чтобы защитить хвойные леса от незаконной вырубки и обеспечить цивилизованную торговлю деревьями через официальные елочные базары.