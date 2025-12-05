Во Владивостоке изъяли 145 новогодних елок с незаконной уличной торговой точки

Прокуратура отдельно обратила внимание на необходимость установить происхождение изъятых деревьев. Будет проведена проверка, чтобы выяснить, были ли эти елки заготовлены легально, по специальному разрешению, или же они являются результатом браконьерской вырубки в лесах Приморского края. Такие рейды традиционно усиливаются в предновогодний период, чтобы защитить хвойные леса от незаконной вырубки и обеспечить цивилизованную торговлю деревьями через официальные елочные базары.