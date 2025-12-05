Ричмонд
Красноярцы пожаловались на пивной магазин из-за шумной разгрузки во дворе жилого дома

Красноярский Роспотребнадзор подал в суд на магазин «Пивной причал» из-за разгрузки товара во дворе многоквартирного дома.

Источник: Соцсети

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю подало в суд на магазин «Пивной причал» на улице Батурина. Причиной иска стало нарушение санитарных правил: магазин разгружал товар со стороны двора многоквартирного дома, где расположены входы в квартиры.

Ведомство начало проверку летом после жалобы жильцов, которые сообщили о регулярной работе грузчиков во дворе. Специалисты зафиксировали нарушение СанПиН и вынесли предпринимателю предупреждение, но ситуация не изменилась.

Поскольку владелец магазина не принял мер, Роспотребнадзор подготовил иск с требованием запретить разгрузку товаров со стороны жилого двора. Первое судебное заседание по делу назначено на декабрь 2025 года.