Красноярцы пожаловались на пивной магазин из-за шумной разгрузки во дворе жилого дома

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю подало в суд на магазин «Пивной причал» на улице Батурина. Причиной иска стало нарушение санитарных правил: магазин разгружал товар со стороны двора многоквартирного дома, где расположены входы в квартиры.
Ведомство начало проверку летом после жалобы жильцов, которые сообщили о регулярной работе грузчиков во дворе. Специалисты зафиксировали нарушение СанПиН и вынесли предпринимателю предупреждение, но ситуация не изменилась.
Поскольку владелец магазина не принял мер, Роспотребнадзор подготовил иск с требованием запретить разгрузку товаров со стороны жилого двора. Первое судебное заседание по делу назначено на декабрь 2025 года.