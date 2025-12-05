Красноярцы пожаловались на пивной магазин из-за шумной разгрузки во дворе жилого дома

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю подало в суд на магазин «Пивной причал» на улице Батурина. Причиной иска стало нарушение санитарных правил: магазин разгружал товар со стороны двора многоквартирного дома, где расположены входы в квартиры.