Хоценко показал эскиз нового бизнес-парка на Маршала Жукова в Омске

Сроки реализации проекта не уточняются.

Источник: Соцсети

На улице Маршала Жукова в Омске будет построен новый бизнес-парк «Трамплин». Масштабный проект развития деловой инфраструктуры был одобрен в четверг, 4 декабря 2025 года, на инвестиционном комитете, возглавляемом губернатором Виталием Хоценко.

Новый многофункциональный комплекс площадью около 17,5 тысячи квадратных метров будет включать два корпуса, рассчитанные на размещение инновационных производств и офисов IT-компаний. Частный инвестор планирует направить на реализацию проекта 2,2 млрд рублей.

«В бизнес-парке будут созданы новые рабочие места, а ежегодные поступления в бюджет, после выхода объекта на проектную мощность, будут составлять примерно в 102 млн рублей», — рассказал Виталий Хоценко.

Как добавили в пресс-службе правительства и губернатора Омской области, проект рассматривается как значимый вклад в развитие деловой инфраструктуры региона и формирование благоприятных условий для технологических компаний.

Виталий Хоценко также показал эскиз будущего бизнес-парка (на фото).