Хоценко показал эскиз нового бизнес-парка на Маршала Жукова в Омске

На улице Маршала Жукова в Омске будет построен новый бизнес-парк «Трамплин». Масштабный проект развития деловой инфраструктуры был одобрен в четверг, 4 декабря 2025 года, на инвестиционном комитете, возглавляемом губернатором Виталием Хоценко.