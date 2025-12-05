Квартиры в доме Долиной стали продавать со скидками на фоне скандала

Спрос на недвижимость в доме, где находится скандальная квартира российской певицы Ларисы Долиной, остался на прежнем уровне. Риелтор Наталья Дабсон в беседе с aif.ru рассказала, делают ли скидку при покупке квартир в этом доме.
Напомним, в марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к покупательнице Полине Лурье, касающийся оспаривания сделки по продаже принадлежащей певице квартиры.
Долина утверждала, что стала жертвой мошенников и подписала договор под влиянием третьих лиц. Суд признал за Долиной право собственности на спорное имущество, а Лурье осталась и без квартиры, и без денег, которые она отдала за недвижимость.
Адвокат покупательницы Светлана Свириденко сообщила aif.ru, что готовится подать жалобу в Верховный Суд. А россияне тем временем организовали «стену Долиной» возле того самого дома. Туда несут тапочки, ключи и игрушки, чтобы привлечь удачу во время сделок с недвижимостью.
Судя по сайтам с бесплатными объявлениями, сейчас в том же доме на продажу выставлены четыре квартиры. Две четырехкомнатные за 99 млн рублей, одна пятикомнатная за 295 млн и одна шестикомнатная — за 270 млн.
Цены на две последние значительно выше из-за размеров жилплощади. Так, покупатель пятикомнатной квартиры получит 252 квадратных метра на пятом этаже. А цена шестикомнатной квартиры (341 кв. м) немного ниже из-за отсутствия какого-либо ремонта.
«Активность просмотров квартир в доме высокая. После ситуации отказываться от покупок чаще не стали», — отметила риелтор.
Отвечая на вопрос о скидках после ситуации с квартирой Долиной, Наталья ответила: «По цене можно разговаривать с продавцом», что не исключает вероятность скидок при покупке.
Ранее экс-муж Долиной грубо ответил на вопрос о скандальной квартире певицы.