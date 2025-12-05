Ричмонд
Прогулки, забег с помпонами и фитнес ждут жителей Хабаровского края

Активные выходные ждут жителей края с прогулками, забегом и фитнес‑занятиями.

Источник: Правительство Хабаровского края

Жителей и гостей Хабаровского края ждут насыщенные спортивные выходные, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках проекта «Доступный спорт» по госпрограмме «Спорт России», инициированной Президентом, организованы различные активности для всех возрастов: пешие прогулки, забеги, фитнес-тренировки, мастер-классы и фестивали.

6 декабря любители пеших прогулок смогут пройти 9 км по лесу Хехцир. Сбор участников в 8:30 у кафе «Встреча» в п. Корфовский, старт — в 8:45. Организаторы советуют взять тёплую и удобную одежду, воду, тёплые напитки и лёгкие закуски. Пешая прогулка займёт около трёх часов и обещает насыщенную программу на свежем воздухе.

В ту же субботу состоится забег в шапках с помпонами на 5 км. Сбор участников на набережной стадиона им. Ленина у сцены речного вокзала в 09:00. Любители бега смогут проверить свои силы и зарядиться хорошим настроением.

10 декабря на беговых дорожках спорткомплекса «Ерофей» в 19:30 пройдет бесплатная тренировка для всех желающих. Кроме того, для подростков 14−17 лет действует секция Индустриального района Хабаровска: занятия включают тренажёрный зал, общую физическую подготовку, подготовку к сдаче норм ГТО, а также выезды в бассейн.

Для пенсионеров работает программа «Лыжные ветераны Нагорного». Бесплатные занятия по лыжной подготовке с инструктором проходят с ноября по март: среда 16:00—17:00 и суббота 15:00—16:00 на Лыжном комплексе «Нагорный» в с. Воронежское‑1.

Организаторы напоминают, что мероприятия могут быть изменены из-за погодных условий, поэтому рекомендуется уточнять информацию по телефону.