ОРВИ и грипп бьют рекорды в Хабаровском крае

Учреждения культуры и спорта поддерживают оптимальный температурный режим, проводят влажную уборку и проветривание помещений. В период подготовки к эпидподъему в крае привито против гриппа более 526 000 жителей. Ранее рост заболеваемости фиксировался в Амурской области, где с 4 декабря в Благовещенске введён масочный режим для всех в общественных местах.