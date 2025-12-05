ОРВИ и грипп бьют рекорды в Хабаровском крае

В Хабаровском крае за неделю зарегистрировано более 10 000 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в том числе гриппом, что на 41,5% выше прошлой недели, — сообщает телеграм-канал Komsagram.
Наибольший рост заболеваемости отмечен среди детей дошкольного и школьного возраста. Лабораторный мониторинг ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» выявил циркуляцию вирусов гриппа A (H3N2), риновирусов, парагриппа и новой коронавирусной инфекции.
В Хабаровске, Хабаровском, Нанайском, Солнечном и Амурском муниципальных районах уровень заболеваемости превысил эпидемический порог.
По предложению Главного государственного санитарного врача края с 3 декабря на этих территориях введены меры эпидпериода. В медицинских организациях действует масочный режим, образовательные учреждения проводят ежедневный мониторинг заболеваемости и утренние фильтры, а при отсутствии более 20% детей из-за болезни учебный процесс приостанавливается на 7 дней.
Учреждения культуры и спорта поддерживают оптимальный температурный режим, проводят влажную уборку и проветривание помещений. В период подготовки к эпидподъему в крае привито против гриппа более 526 000 жителей. Ранее рост заболеваемости фиксировался в Амурской области, где с 4 декабря в Благовещенске введён масочный режим для всех в общественных местах.