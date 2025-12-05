В зоопарке Новосибирска показали самого быстрого пятнистого хищника планеты

Пятнистая окраска гепардов не только впечатляет, но и служит отличной маскировкой в саваннах, позволяя им без особого труда скрываться от добычи. В новосибирском зоопарке гепарды живут с 1970-х годов и располагаются в просторном вольере, где есть уютное теплое помещение. Интересно, что эти хищники не боятся зимних холодов и могут гулять на свежем воздухе, если температура не опускается ниже 10 градусов.