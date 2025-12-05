В зоопарке Новосибирска показали самого быстрого пятнистого хищника планеты

Эти удивительные хищники занесены в Международную Красную книгу, что подчеркивает необходимость их охраны и защиты.
Гепарды — настоящие рекордсмены природы: они способны разгоняться до 112 км/ч всего за несколько секунд, что делает их самыми быстрыми сухопутными животными на планете. Однако такая скорость поддерживается лишь на коротких дистанциях, что делает охоту настоящим испытанием.
Пятнистая окраска гепардов не только впечатляет, но и служит отличной маскировкой в саваннах, позволяя им без особого труда скрываться от добычи. В новосибирском зоопарке гепарды живут с 1970-х годов и располагаются в просторном вольере, где есть уютное теплое помещение. Интересно, что эти хищники не боятся зимних холодов и могут гулять на свежем воздухе, если температура не опускается ниже 10 градусов.
