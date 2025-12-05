СМИ: Мужчина заживо похоронил девушку, потерявшую сознание во время свидания

Житель Соединенных Штатов Америки жестоко убил прилетевшую к нему из Великобритании знакомую из Сети. Об этом сообщило издание Daily Star. Следователи выяснили, что 32-летняя женщина из Портсмута страдала от психологических проблем и искала человека, который бы издевался над ней. В Сети она познакомилась с 53-летним мужчиной и прилетела к нему в США в октябре.