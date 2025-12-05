СМИ: Мужчина заживо похоронил девушку, потерявшую сознание во время свидания

Житель Марокко закопал заживо француженку во время их первого свидания. Об этом сообщило издание Mirror.
25-летняя девушка из Франции отправилась в Марокко, чтобы встретиться с мужчиной, с которым она познакомилась в социальных сетях и несколько недель переписывалась. Француженка думала, что встретила любовь своей жизни, и забронировала номер для двоих в пятизвездочном отеле в Фесе.
Но встреча обернулась трагедией. По словам мужчины, их разговор шел хорошо, но в какой-то момент девушка упала и потеряла сознание. Он подумал, что у нее остановилось сердце, и запаниковал. Не проверив ее состояние, он решил избавиться от тела и закопал девушку в саду около своего дома.
Позже выяснилось, что француженка страдала от недиагностированного диабета и впала в кому, а затем медленно задыхалась, лежа в неглубокой могиле.
Когда она перестала выходить на связь с родными, они прилетели в Марокко на ее поиски. Позже полиция нашла место захоронения и арестовала мужчину. Он признался в содеянном, сказано в статье.
Житель Соединенных Штатов Америки жестоко убил прилетевшую к нему из Великобритании знакомую из Сети. Об этом сообщило издание Daily Star. Следователи выяснили, что 32-летняя женщина из Портсмута страдала от психологических проблем и искала человека, который бы издевался над ней. В Сети она познакомилась с 53-летним мужчиной и прилетела к нему в США в октябре.