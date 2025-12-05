Лучшему инспектору заповедных территорий Красноярского края вручили автомобиль

Победителем стал Петр Потапов, участковый госинспектор центральной межрайонной специализированной инспекции (МРСИ). Под контролем специалиста — территория памятника природы «Черная Сопка» в окрестностях Красноярска и V кластер заказника «Красноярский». В качестве награды инспектору вручили автомобиль УАЗ «Патриот», отмечает пресс-служба регионального минприроды.
Второе место в конкурсе занял участковый госинспектор центральной МРСИ Алексей Колмаков. Призеру вручили ключи от снегохода. За третье место участковый инспектор центральной МРСИ Роман Чекати получил беспилотный летальный аппарат.
Всего в крае под защитой инспекторов находятся 118 особо охраняемых природных территорий: 42 заказника, 70 памятников природы и 6 микрозаказников на общей площади более 2,8 млн га.