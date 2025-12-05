В режим повышенной готовности из-за снегопада перевели дорожные службы

Особое внимание уделяется помощи водителям. По трассам курсируют мобильные пункты обогрева, укомплектованные тепловыми пушками, инструментом, средствами для «прикуривания» автомобилей, а также тёплой одеждой и одеялами. В случае необходимости водителям помогают добраться до тёплого места или, с их согласия, организуют эвакуацию автомобиля в отапливаемый бокс. В ведомстве подчеркнули, что все службы работают в усиленном режиме и готовы немедленно задействовать весь имеющийся парк техники при дальнейшем ухудшении погоды.