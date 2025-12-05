В скандал с квартирой Долиной вмешался Верховный суд: вот что решено о дочери и внучке певицы

Верховный суд принял решение привлечь дочь и внучку певицы Ларисы Долиной к скандалу вокруг продажи недвижимости звезды. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.
«Заинтересованные лица: Долина Ангелина Анатольевна, действующая в своих интересах и в интересах несовершеннолетней», — говорится в документах.
Третьим лицом по иску выступает московское СИЗО. Ему поручено передать данные осужденной Анжелике Цырульниковой, забравшей у артистки деньги.
Напомним, певица под влиянием мошенников отдала преступникам не только скопленные деньги, но и средства с продажи элитной квартиры в Москве. Позже суд вернул недвижимость звезде, но вот деньги, больше ста миллионов рублей, Долина добросовестной покупательнице возвращать не стала. Это породило вал подобных дел по всей стране, и звездную схему отъема жилья уже стали называть «казусом Долиной».
На этом фоне Ларису Долину начали убирать из шоу и голубых огоньков. Как отмечают осведомленные источники, певицу вырезали даже из тех программ, которые записаны. Певицу буквально смыло волной народного гнева.
Дальше — больше. Долину пригласили в Госдуму на круглый стол, посвященный защите россиян при покупке жилья на вторичном рынке. Парламентарии хотели узнать из первых уст «правду», а также понять — как это все происходит, почему правосудие встало на ее сторону.
Из-за «схемы Долиной» Росреестр может увеличить срок оформления сделок с жильем для пенсионеров. Ведомство работает над поправками, чтобы продлить период регистрации продажи квартир, принадлежащих пожилым людям. Это позволит лучше проверять сделки и пресекать мошенничество.
В Генпрокуратуре в случае возникновения сомнений в прозрачности сделки с недвижимостью предложили ввести так называемый период охлаждения, а также ввести в Гражданский кодекс понятие «сделка под влиянием» и установить уголовную ответственность за инсценировку влияния или фиктивное оспаривание сделки.
Сама артистка долго отмалчивалась, но вот накануне концертный директор звезды Сергей Пудовкин заявил, что Долина намерена выступить с обращением, чтобы «рассказать правду» о произошедшем. Также представитель артистки отметил, что творческая деятельность Долиной не пострадала от громкой истории, и все билеты на ее концерты распроданы.