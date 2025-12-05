В скандал с квартирой Долиной вмешался Верховный суд: вот что решено о дочери и внучке певицы

Напомним, певица под влиянием мошенников отдала преступникам не только скопленные деньги, но и средства с продажи элитной квартиры в Москве. Позже суд вернул недвижимость звезде, но вот деньги, больше ста миллионов рублей, Долина добросовестной покупательнице возвращать не стала. Это породило вал подобных дел по всей стране, и звездную схему отъема жилья уже стали называть «казусом Долиной».