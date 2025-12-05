В Тюмени взлетели цены на яйца

Яйца подорожали почти на треть.
В Тюмени за две недели почти на треть выросла стоимость яиц. Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен, которые URA.RU фиксировали 21 ноября и 4 декабря.
Наиболее заметный скачок цен произошел в онлайн-сервисе «Самокат»: десяток категории С1 подорожал с 95 до 129 рублей. Рост составил более 35%, что стало рекордом среди всех торговых сетей.
Серьезный рост показала и «Лента». Яйца категории С1 увеличились в цене с 75 до 101 рубля, а категория С2 — с 73 до 95 рублей. Подорожание превысило 25%.
В «Ашане» тенденция оказалась смешанной: яйца категории С0 немного подешевели — со 117 до 111 рублей, зато категории С1 и С2 подросли. Особенно резко подскочила цена С2 — с 59 до 81 рубля (+37%).
Относительно стабильной выглядит ситуация в «Магните». Яйца С0 чуть подешевели — с 86 до 84 рублей, остальные категории сохранили прежние цены.
В «Пятерочке» существенных изменений не зафиксировано: категория С1 осталась на уровне 84 рублей, данные по другим категориям отсутствуют.
Ранее агентство писало о том, что управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева предсказала тюменцам повышение стоимости яиц. Причиной стали последствия вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Пышминская».