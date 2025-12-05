Паромную переправу между Хабаровским краем и Сахалином закрыли из-за шторма

В Хабаровском крае остановлено движение паромов между портом Ванино и Холмском на Сахалине из-за сильного циклона, — сообщает АиФ Сахалин.
Над Татарским проливом бушует ветер с порывами до 14 м/с, что делает судоходство крайне опасным.
Приостановка затрагивает как пассажирские, так и грузовые перевозки. Ожидается, что движение паромов будет восстановлено после улучшения метеоусловий, ориентировочно к концу суток 5 декабря.
Путешественников и перевозчиков просят учитывать изменения в расписании и уточнять актуальную информацию перед отправлением. Штормовое предупреждение распространяется на акваторию Татарского пролива и порты обеих регионов.