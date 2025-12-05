Ричмонд
Паромную переправу между Хабаровским краем и Сахалином закрыли из-за шторма

Движение паромов Ванино — Холмск приостановлено до окончания непогоды.

Источник: "Хабаровский край сегодня"

В Хабаровском крае остановлено движение паромов между портом Ванино и Холмском на Сахалине из-за сильного циклона, — сообщает АиФ Сахалин.

Над Татарским проливом бушует ветер с порывами до 14 м/с, что делает судоходство крайне опасным.

Приостановка затрагивает как пассажирские, так и грузовые перевозки. Ожидается, что движение паромов будет восстановлено после улучшения метеоусловий, ориентировочно к концу суток 5 декабря.

Путешественников и перевозчиков просят учитывать изменения в расписании и уточнять актуальную информацию перед отправлением. Штормовое предупреждение распространяется на акваторию Татарского пролива и порты обеих регионов.