Кассационный суд разъяснил, может ли покупатель квартиры по «схеме Долиной» вернуть деньги

Кассационный суд рассмотрел иск по гражданскому делу по так называемой «схеме Долиной» и пришёл к выводу, что признание сделки купли-продажи недвижимости недействительной автоматически влечёт взаимный возврат всего полученного. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы суда.

Источник: Life.ru

Согласно материалам дела, которое рассматривал суд, московская квартира была продана в 2022 году добросовестному покупателю, не имевшему отношения к мошенникам. Обманутая владелица, передав деньги аферистам, впоследствии отказалась освобождать жильё и подала иск о признании сделки недействительной.

Первая судебная инстанция оставила квартиру за покупателем, однако апелляция отменила это решение, удовлетворив требования истицы. Данное определение было обжаловано как самим приобретателем жилья, так и представителями прокуратуры.

Кассационный суд указал, что если сделка признана недействительной по причине заключения под влиянием заблуждения, к ней применяются нормы пункта 2 статьи 167 Гражданского кодекса РФ.

«Последствием недействительности сделки, совершенной под влиянием заблуждения, является возврат сторонами всего полученного по сделке. Эта норма не предусматривает возможности усмотрения суда в применении или неприменении двусторонней реституции (взаимный возврат полученного по недействительной сделке, — Прим. Life.ru.), так как эти последствия возникают в силу закона», — говорится в документе.

Верховный суд РФ вернулся к рассмотрению резонансного дела о квартире, проданной певицей Ларисой Долиной. Ранее нижестоящая инстанция аннулировала эту сделку, так как артистка стала жертвой мошенников. В результате покупательница Полина Лурье лишилась и жилья, и уплаченных денег. Этот случай в СМИ окрестили «схемой Долиной». Верховный суд запросил дополнительные материалы и назначил следующее заседание на 16 декабря.

Ранее сообщалось, что при покупке вторичной квартиры необходимо предварительно проверить как состояние жилья, так и цепочку его собственников, обязательно документируя каждый этап. Основной совет сводится к тщательному анализу как самого объекта, так и истории перехода прав на него.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.