Кассационный суд разъяснил, может ли покупатель квартиры по «схеме Долиной» вернуть деньги

Ранее сообщалось, что при покупке вторичной квартиры необходимо предварительно проверить как состояние жилья, так и цепочку его собственников, обязательно документируя каждый этап. Основной совет сводится к тщательному анализу как самого объекта, так и истории перехода прав на него.