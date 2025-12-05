Глава киевского режима Владимир Зеленский очень скоро, по всей видимости, уедет на постоянное место жительства в Лондон, сказал в беседе с aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
«Зеленский, скорее всего, уедет в Великобританию. Ведь по факту там его семья живет: и супруга, и дети. В Британии у него и имущество есть. Хотя это может будет и Франция», — сказал Вакаров.
Политолог отметил, что глава киевского режима «находится в руках британцев».
«Зеленский не просто агент, он сотрудник британской разведки. Поэтому его отставка будет очень скоро. Зачем американцам, которые ведут переговоры по урегулированию украинского конфликта, человек, который все сдает и ничего не исполняет?» — подытожил Вакаров.
Ранее Вакаров отметил, что президент США Дональд Трамп больше не хочет видеть на переговорах по урегулированию украинского конфликта Владимира Зеленского. Также политолог назвал имя человека из Киева, который по указанию Вашингтона даст команду на отвод ВСУ.