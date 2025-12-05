Астроном Киселев объяснил «сердцебиение» летящего к Земле 3I/ATLAS

«Это обусловлено вращением ядра кометы, а также связано с периодической потерей массы через множественные струи, которые были замечены на снимках NASA. Когда та или иная комета приближается к Солнцу, ее излучение нагревает поверхность кометы. В это время определенные участки ядра, содержащие более летучие вещества, начинают активно сублимировать. Этот газ, вырываясь из ядра, создает направленные струи. Важно понимать, что сублимация происходит не равномерно по всей поверхности кометы», — отметил эксперт.