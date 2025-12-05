Астроном Киселев объяснил «сердцебиение» летящего к Земле 3I/ATLAS

Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе с aif.ru объяснил загадочное «сердцебиение» летящего к Земле объекта 3I/ATLAS, который называют «инопланетным кораблем».
Напомним, 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года, он летит к Земле с огромной скоростью и по необычной траектории. Ученый из Гарварда Ави Леб ранее заявлял, что это НЛО, поскольку его поведение отличается от поведения обычных комет.
В начале декабря ученые получили новые данные об объекте. Они утверждают, что 3I/ATLAS отслаивается, имеет кольца идеального размера и «дышит».
Астроном Киселев, который уверен, что объект 3I/ATLAS является кометой, объяснил необычный феномен.
«Это обусловлено вращением ядра кометы, а также связано с периодической потерей массы через множественные струи, которые были замечены на снимках NASA. Когда та или иная комета приближается к Солнцу, ее излучение нагревает поверхность кометы. В это время определенные участки ядра, содержащие более летучие вещества, начинают активно сублимировать. Этот газ, вырываясь из ядра, создает направленные струи. Важно понимать, что сублимация происходит не равномерно по всей поверхности кометы», — отметил эксперт.
Максимальное сближение межзвездной кометы 3I/ATLAS с Землей ожидается 19 декабря 2025 года.
