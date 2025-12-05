Военные США по приказу Хегсета нанесли удар по лодке в Тихом океане

Соединённые Штаты нанесли новый удар по судну в восточной части Тихого океана, сообщает Южное командование США.
Военные утверждают, что лодка якобы перевозила наркотические вещества. В результате удара по «наркотеррористам» погибли четыре человека.
«Разведка подтвердила, что судно перевозило запрещённые наркотики и проходило транзитом по известному маршруту наркоторговли в восточной части Тихого океана», — говорится в сообщении.
В SOUTHCOM заявили, что удар был нанесён по приказу шефа Пентагона Пита Хегсета.
Напомним, Хегсет объявил о начале операции под названием «Южное копьё», целью которой является противодействие деятельности наркокартелей. В частности, удары наносятся по судам в Карибском море.
Ранее сообщалось, что в Конгрессе хотят расследовать удар Соединённых Штатов по судну в Карибском море.