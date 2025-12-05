Мошенники рассылают россиянам письма о якобы неуплаченном налоге

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Мошенники на фоне традиционного периода рассылки налоговых уведомлений активизируют фишинговые атаки, в частности рассылают россиянам сообщения о якобы неуплаченном налоге, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Фишинг под видом недоимки по налогам. Описание схемы: на фоне традиционного периода рассылки налоговых уведомлений и оплаты имущественных налогов до 1 декабря мошенники активизируют фишинговые атаки. Жертвам приходят смс или сообщения в мессенджерах (реже — электронные письма) с заголовками “Неуплаченный налог”, “Переплата по налогу” или “Недоимка по налогу на имущество”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в сообщении мошенников содержится ссылка на фальшивый сайт, который является точной копией официального портала ФНС или «Госуслуг». Цель — заставить пользователя ввести данные банковской карты под предлогом «уточнения реквизитов для возврата переплаты» или «срочной оплаты недоимки со скидкой».
«Актуальность для декабря: мошенники играют на страхе забыть оплатить налог и жадности тех, кто надеется на неожиданный возврат переплаты перед Новым годом. Предпраздничная неразбериха делает такие сообщения особенно правдоподобными», — отмечают эксперты «Мошеловки».
Они рекомендуют не вводить данные банковской карты на сайтах, открытых по сторонним ссылкам, а для проверки налоговой задолженности или осуществления платежа вручную ввести адрес официального портала ФНС или «Госуслуг» в браузере.
Эксперты напоминают, что все официальные уведомления приходят в личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.gov.ru.