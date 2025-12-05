Мошенники рассылают россиянам письма о якобы неуплаченном налоге

«Фишинг под видом недоимки по налогам. Описание схемы: на фоне традиционного периода рассылки налоговых уведомлений и оплаты имущественных налогов до 1 декабря мошенники активизируют фишинговые атаки. Жертвам приходят смс или сообщения в мессенджерах (реже — электронные письма) с заголовками “Неуплаченный налог”, “Переплата по налогу” или “Недоимка по налогу на имущество”, — говорится в сообщении.