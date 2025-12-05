Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канского предпринимателя отправят под суд после массового отравления школьников

Канского предпринимателя, ответственного за питание в школе № 15, будут судить за нарушение санитарных правил, которое привело к массовому отравлению среди учеников и учителей.

Источник: Freepik

Об этом сообщают в краевом Следственном комитете и прокуратуре.

Напомним, в ноябре 2024 года после обеда в школе заболели 55 человек, в том числе 51 ребенок. У 36 школьников и 5 педагогов диагностировали сальмонеллез, им потребовалась госпитализация. Еще 15 человек лечились амбулаторно. В пробах пищи и с поверхностей в пищеблоке обнаружили бактерии сальмонеллы.

Расследование установило, что предприниматель, заключивший муниципальный контракт на организацию школьного питания, грубо нарушал санитарные нормы. В пищеблоке не соблюдали режимы обработки оборудования и инвентаря, что привело к заражению готовых блюд.

Предприниматель признал вину, но отказался от дачи показаний. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарных правил, повлекшее массовое заболевание). Дело рассмотрит Канский городской суд.

В марте директора школы привлекли к административной ответственности. Пострадавшие также подали гражданские иски на общую сумму более 2 миллионов рублей.