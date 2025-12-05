Канского предпринимателя отправят под суд после массового отравления школьников

Об этом сообщают в краевом Следственном комитете и прокуратуре.
Напомним, в ноябре 2024 года после обеда в школе заболели 55 человек, в том числе 51 ребенок. У 36 школьников и 5 педагогов диагностировали сальмонеллез, им потребовалась госпитализация. Еще 15 человек лечились амбулаторно. В пробах пищи и с поверхностей в пищеблоке обнаружили бактерии сальмонеллы.
Расследование установило, что предприниматель, заключивший муниципальный контракт на организацию школьного питания, грубо нарушал санитарные нормы. В пищеблоке не соблюдали режимы обработки оборудования и инвентаря, что привело к заражению готовых блюд.
Предприниматель признал вину, но отказался от дачи показаний. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарных правил, повлекшее массовое заболевание). Дело рассмотрит Канский городской суд.
В марте директора школы привлекли к административной ответственности. Пострадавшие также подали гражданские иски на общую сумму более 2 миллионов рублей.