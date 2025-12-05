Канского предпринимателя отправят под суд после массового отравления школьников

Напомним, в ноябре 2024 года после обеда в школе заболели 55 человек, в том числе 51 ребенок. У 36 школьников и 5 педагогов диагностировали сальмонеллез, им потребовалась госпитализация. Еще 15 человек лечились амбулаторно. В пробах пищи и с поверхностей в пищеблоке обнаружили бактерии сальмонеллы.