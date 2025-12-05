Адвокат рассказал о значении прописки дочери и внучки Долиной в спорной квартире

Напомним, Верховный суд РФ возобновил рассмотрение нашумевшего дела о продаже квартиры певицей Ларисой Долиной. До этого суд низшей инстанции признал сделку недействительной, установив, что артистка стала жертвой преступной схемы. Вследствие этого решения покупатель, Полина Лурье, осталась без квартиры и без уплаченных за неё средств. В обществе эту историю уже называют «схемой Долиной». Для подготовки к следующему слушанию, назначенному на 16 декабря, Верховный суд истребовал по делу дополнительные материалы.