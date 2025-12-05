Ричмонд
Адвокат рассказал о значении прописки дочери и внучки Долиной в спорной квартире

Прописка дочери и внучки певицы Ларисы Долиной в спорной квартире не помешает признать право собственности Полины Лурье на недвижимость в случае соответствующего решения суда. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Миронов.

Источник: Life.ru

По его мнению, внесение родственников после возникновения спора скорее усложняет работу приставов, чем влияет на исход дела. А Верховный суд РФ при поддержке Лурье сможет учитывать юридическое право на жильё, независимо от того, кто зарегистрирован в квартире.

«Насколько это затянет фактический возврат квартиры — вопрос открытый: выселение, снятие с учёта, участие органов опеки действительно могут превратить исполнение решения в многоходовую процедуру. Но рассчитывать, что один штамп о регистрации перечеркнёт перспективы Лурье в Верховном суде, — это уже больше из области психологической защиты, чем правовой позиции», — отметил адвокат.

42-летняя дочь Долиной Ангелина (при рождении Миончинская) по образованию юрист, занималась бизнесом, владела двумя строительными компаниями. Внучка певицы Александра родилась в 2011 году.

Ранее сообщалось, что защита Полины Лурье предлагала Долиной пойти на мировую, но певица отказалась. Согласно условиям предложения, право собственности на недвижимость должно было полностью вернуться Долиной, а Лурье — получить обратно всю сумму, уплаченную за квартиру.

Напомним, Верховный суд РФ возобновил рассмотрение нашумевшего дела о продаже квартиры певицей Ларисой Долиной. До этого суд низшей инстанции признал сделку недействительной, установив, что артистка стала жертвой преступной схемы. Вследствие этого решения покупатель, Полина Лурье, осталась без квартиры и без уплаченных за неё средств. В обществе эту историю уже называют «схемой Долиной». Для подготовки к следующему слушанию, назначенному на 16 декабря, Верховный суд истребовал по делу дополнительные материалы.

