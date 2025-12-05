Ричмонд
Дерматолог рассказала, как защитить сухую кожу зимой

Дерматолог Иконникова: С сухой кожей не следует посещать бани и сауны.

Источник: Комсомольская правда

Зимой кожа часто становится сухой и раздраженной, даже если обычно жирная. Причины — холод и ветер на улице, сухой воздух в помещениях, возрастные и гормональные изменения. Врач-дерматокосметолог Института пластической хирургии и косметологии Евгения Иконникова в беседе с KP.RU назвала главные правила ухода.

«Сухая кожа — это врожденная особенность. Для такого типа кожи характерны недостаточно эффективная работа сальных желез, сниженное выделение кожного сала, ослабленная активность ферментной системы и дефекты эпидермального барьера, что и приводит к интенсивной потере влаги. Вот почему сухая кожа нуждается в постоянном восстановлении барьера», — пояснила эксперт.

Чтобы защитить кожу зимой, дерматолог посоветовала использовать кремы с влагоудерживающими компонентами, наносить их заранее перед выходом на мороз, а для области вокруг глаз подбирать средства с легкой текстурой. Также помогает увлажнитель воздуха, глубокие сыворотки и курс биоревитализации для интенсивного питания кожи влагой.

Врач добавила, что с сухой кожей стоит избегать бань и саун (кроме турецкого хаммама) и поддерживать организм витаминами, особенно D и омега-3. Правильный уход и питание помогают уменьшить сухость и сохранить кожу здоровой зимой.

Ранее косметолог Анна Рытова рассказала, по каким признакам можно определить сухую кожу.