Дерматолог рассказала, как защитить сухую кожу зимой

Зимой кожа часто становится сухой и раздраженной, даже если обычно жирная. Причины — холод и ветер на улице, сухой воздух в помещениях, возрастные и гормональные изменения. Врач-дерматокосметолог Института пластической хирургии и косметологии Евгения Иконникова в беседе с KP.RU назвала главные правила ухода.