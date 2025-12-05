Некачественные льготные дрова продолжают поставлять пенсионеркам Приморья

Система обеспечения дровами домовладений с печным отоплением является в Приморье повсеместной проблемой: по льготной стоимости привозят некачественный материал, по коммерческим ценам — для пенсионеров и других социально незащищённых категорий населения слишком дорого. Альтернатива — самостоятельная заготовка по порубочным квотам, но для пенсионеров, инвалидов это слишком тяжёлая работы, а у тех, кто ещё имеет достаточно физических возможностей нарубить себе дров, возникают сложности с получением делян. В этом году в социальные сети губернатора Приморского края Олега Кожемяко в преддверии «Прямого разговора» было направлено несколько обращений по поводу проблем с самостоятельной заготовкой дров, но в эфире передачи проблему не обсудили.