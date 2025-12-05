Некачественные льготные дрова продолжают поставлять пенсионеркам Приморья

В социальных сетях распространяют информацию от лица жительницы села Казанка Партизанского округа — представительницы семьи погибшего участника СВО. Женщина пишет, что ей привезли в качестве дров брёвна — лесоматериалы длиной до четырёх метров, в обхвате до полутора метров. Самостоятельно заготовить дрова из таких больших брёвен женщина не может, но в селе такие услуги никто не оказывает, а из ближайшего города работник готов выехать, но стоимость услуг выездного работника для семьи неподъёмная — 5 тысяч рублей в день, а на заготовку, по предварительной оценке, может уйти четыре дня.
При этом сами лесоматериалы семье погибшего бойца уже достались не бесплатно — за брёвна пришлось заплатить 8 300 рублей, за подвоз — ещё 3 500 рублей.
Женщина утверждает, что не только она столкнулась с такой формальной «помощью». В селе есть ещё одна мать погибшего воина, которая сейчас находится на лечении в стационаре с онкологическим заболеванием. Дрова привезли женщине в её отсутствие и просто выгрузили на проезжей части перед домовладением.
В марте этого года в соцсетях сообщалась о подобном отношении к льготникам села Нововладимировка Спасского района. Вдове ветерана Великой Отечественной войны привезли отсыревшие, подгнившие дрова по льготной стоимости в 11 тысяч рублей.
Система обеспечения дровами домовладений с печным отоплением является в Приморье повсеместной проблемой: по льготной стоимости привозят некачественный материал, по коммерческим ценам — для пенсионеров и других социально незащищённых категорий населения слишком дорого. Альтернатива — самостоятельная заготовка по порубочным квотам, но для пенсионеров, инвалидов это слишком тяжёлая работы, а у тех, кто ещё имеет достаточно физических возможностей нарубить себе дров, возникают сложности с получением делян. В этом году в социальные сети губернатора Приморского края Олега Кожемяко в преддверии «Прямого разговора» было направлено несколько обращений по поводу проблем с самостоятельной заготовкой дров, но в эфире передачи проблему не обсудили.