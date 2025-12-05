В Детройте установили статую Робокопа

По словам Джима Тоскано, одного из совладельцев киностудии Free Age, работа над проектом заняла около пятнадцати лет. Он отметил, что интерес к статуе проявляли даже во время плохой погоды — люди специально подъезжали, чтобы увидеть, как продвигается установка.