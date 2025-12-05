В Детройте установили статую Робокопа

В Детройте установили впечатляющую бронзовую скульптуру Робокопа, и теперь культовый кинообраз стал частью городского пространства. Фигура высотой более трёх метров размещена у торгового центра в районе Восточного рынка и уже привлекает множество поклонников.
По словам Джима Тоскано, одного из совладельцев киностудии Free Age, работа над проектом заняла около пятнадцати лет. Он отметил, что интерес к статуе проявляли даже во время плохой погоды — люди специально подъезжали, чтобы увидеть, как продвигается установка.
Сам фильм «Робокоп», вышедший в 1987 году, изображал будущее Детройта как города, погружённого в криминальный хаос. Главного героя, сыгранного Питером Уэллером, по сюжету превращают в киборга, почти неуязвимого борца с преступностью, его образ стал одной из самых узнаваемых фигур в поп-культуре.
