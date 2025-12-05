Ричмонд
Губернатор Хабаровского края обещает рост окладов педагогам на 25%

Первые перерасчёты начнутся с января 2026 года.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае система оплаты труда педагогических работников претерпит изменения. С 1 января 2026 года оклады учителей, воспитателей и преподавателей вырастут на 25%, — сообщает телеграм-канал губернатора Дмитрия Демешина.

Губернатор отметил: «Сделаем систему компенсационных и стимулирующих выплат проще: установим их в абсолютных значениях. Это упростит повышение окладной части зарплаты педагогов в последующие годы».

Решение уже обсуждалось на расширенном заседании общественного совета министерства образования и науки региона. «Поддержка отрасли образования и педагогов — приоритет государственной политики, обозначенный нам Президентом Владимиром Путиным», — подчеркнул губернатор.

Повышение коснётся около 19 тысяч работников сферы образования. По словам Демешина, первые выплаты по обновлённой системе с перерасчётом будут произведены в марте 2026 года.

«Сейчас готовим все необходимые документы для внедрения новой схемы оплаты. Нам важно, чтобы педагоги получили ощутимый рост дохода сразу и почувствовали уважение к своему труду», — добавил глава региона.

Изменения включают не только повышение базового оклада, но и переработку стимулирующих выплат, что создаст прозрачную и понятную систему поощрения. Ожидается, что новые условия оплаты труда повысят мотивацию педагогов и привлекут молодых специалистов в школы и детские сады края.