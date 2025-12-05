Из-за непогоды рейс Новосибирск-Магадан посадили в Петропавловске-Камчатском

Сложная метеообстановка повлияла и на авиасообщение в самом Петропавловске-Камчатском. Там отложены несколько рейсов местных перевозчиков в Никольское, Палану, Тиличики, Усть-Хайрюзово, Усть-Камчатск и Оссору, а также в обратных направлениях. В аэропорту находятся около 100 ожидающих пассажиров.