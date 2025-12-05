Из-за непогоды рейс Новосибирск-Магадан посадили в Петропавловске-Камчатском

Сегодня воздушное судно, следовавшее рейсом Новосибирск-Магадан, из-за сильного ухудшения погоды в Магаданской области было вынуждено уйти на запасной аэродром в Петропавловске-Камчатском. В результате задержан обратный рейс Магадан-Новосибирск, вылета которого ожидают 175 человек. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Сложная метеообстановка повлияла и на авиасообщение в самом Петропавловске-Камчатском. Там отложены несколько рейсов местных перевозчиков в Никольское, Палану, Тиличики, Усть-Хайрюзово, Усть-Камчатск и Оссору, а также в обратных направлениях. В аэропорту находятся около 100 ожидающих пассажиров.
Магаданская и Камчатская транспортные прокуратуры проверяют, соблюдаются ли права граждан и предоставляются ли им обязательные услуги в период ожидания. По данным надзорных ведомств, жалоб от пассажиров пока не поступало.