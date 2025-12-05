Жанибек Алимханулы может завершить карьеру из-за допинга

«Я не знаю, думаю, он сам не додумался до этого. Из команды кто-то подсказал, или где-то услышал. Потому как он понимал, что будет боксировать с Ларой 12 раундов. А чтобы боксировать с ним 12 раундов, нужно кардио и Жанибек осознавал — он не продержится с ним всю дистанцию. У Эрисланди кубинская школа и в свои 42 года у него еще остались скорость и самое главное — опыт. Поэтому он и принял мельдоний. Теперь с ним никто не захочет драться. Думаю, этим он подписал себе смертный приговор», — считает Жумабек Омурзаков.