Жанибек Алимханулы может завершить карьеру из-за допинга

После сорванного поединка Жанибека Алимханулы с Эрисланди Ларой по причине проваленного казахстанцем допинг-теста появляются экспертные мнения насчет его дальнейшей карьеры, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Заслуженный мастер спорта Казахстана Жумабек Омурзаков дал в интервью sportarena.kz однозначную оценку «содеянному» Жанибека.

Допинг проба показала, что у чемпиона WBO и IBF был обнаружен мельдоний — препарат, который улучшает работу сердечной мышцы, запрещенный в 2016 году.

Также экс-тренер Назым Кызайбай считает, что теперь путь в большие поединки для Алимханулы закрыт:

«Я не знаю, думаю, он сам не додумался до этого. Из команды кто-то подсказал, или где-то услышал. Потому как он понимал, что будет боксировать с Ларой 12 раундов. А чтобы боксировать с ним 12 раундов, нужно кардио и Жанибек осознавал — он не продержится с ним всю дистанцию. У Эрисланди кубинская школа и в свои 42 года у него еще остались скорость и самое главное — опыт. Поэтому он и принял мельдоний. Теперь с ним никто не захочет драться. Думаю, этим он подписал себе смертный приговор», — считает Жумабек Омурзаков.

Сам боксер, прозванный «Казахским стилем» и его команда отреагировала на данное известие очень неожиданно, заявив о том, что не знают, как препарат попал в организм боксера.

Ранее вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев прокомментировал отмену боя самого известного казахстанского боксера-профессионала Жанибека Алимханулы с кубинцем Эрисланди Лара.